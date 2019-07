Politie haalt anti-islamdoek weg bij zwembad

Bij zwembad De Fakkel in Ridderkerk heeft de politie een spandoek verwijderd met de tekst ‘Door islamvertier geen zwemplezier’. Onderaan het doek werd verwezen naar Voorpost.org, de internetpagina van de extreemrechtse actiegroep Voorpost.

De politie neemt deze actie mee in het onderzoek naar ongeregeldheden in het zwembad. Het bad kwam begin juli in het nieuws toen het werd ontruimd na vechtpartijen tussen groepen jongeren. Volgens het AD hing er ook een doek met de tekst ‘Zwemterreur = Islamterreur, gemeente verzwijgt’ bij het zwembad, waarmee Voorpost kritiek uit op de aanpak van de gemeente.

Burgemeester Anny Attema van Ridderkerk meldt bij RTV Rijnmond dat het helemaal niet zeker is dat het gaat om islamitische jongeren, zoals Voorpost stelt. „De raddraaiers die voor de overlast zorgden, hadden alle kleuren van de regenboog. Wij weten verder niets over de achtergrond van deze mensen. Maar deze spandoeken brengen een oplossing in ieder geval niet dichterbij.”