Politie haalt acht Albanezen uit vrachtwagen

De politie heeft bij Zevenbergschen Hoek (Noord-Brabant) acht mannen uit Albanië ontdekt in een vrachtwagen. De chauffeur waarschuwde de politie toen hij zijn wagen controleerde op een parkeerplaats langs de A16/A59 en een grote scheur zag in het zeil van zijn trailer. Hij vermoedde dat zich in zijn wagen mensen verborgen hielden.

De acht illegalen, van tussen de 19 en 26 jaar oud, zijn door de politie meegenomen en worden later dinsdag gehoord. Hun paspoorten zijn ingenomen. De chauffeur doet aangifte van vernieling.