Politie haalt 25 km-racemonster van de weg

De politie heeft woensdag in Maastricht een 25 kilometer-auto van de weg gehaald, die in werkelijkheid harder dan 100 kon rijden. Het was een bestelauto waarvan de snelheid wordt beperkt tot 25 kilometer per uur, en vervolgens door de Rijksdienst voor het Wegverkeer als zodanig wordt gekeurd.

De snelheid van zo’n auto wordt feitelijk beperkt door twee bouten die onder het gaspedaal worden aangebracht, waardoor het pedaal niet ver kan worden ingetrapt. In het van de weg geplukte voertuig bleken die originele bouten te zijn vervangen door kortere bouten. Daardoor kon flink gas worden gegeven.

Doordat de auto ook een automatische versnellingsbak had, kon de teller makkelijk de 100 passeren. Op die manier omzeilde de bestuurder de plicht om een rijbewijs voor de categorie B te halen, aldus de politie. Ook tilde hij zo de belastingen.

De politie heeft het voertuig in beslag genomen.