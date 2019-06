Politie haalt 18 migranten uit vrachtwagen

De politie en de marechaussee hebben in een kleine vrachtwagen in Hoek van Holland achttien migranten aangetroffen, onder wie vijf kinderen. Ze zaten verstopt tussen een lading autobanden. De chauffeur van de vrachtwagen die onderweg was naar Engeland, is aangehouden.

De migranten zijn zeven mannen, zes vrouwen en vijf kinderen in de leeftijd van 5 tot 14 jaar, allen afkomstig uit India. Ze zijn in goede gezondheid en zijn naar een politiebureau gebracht. Daar zijn ze overgedragen aan de vreemdelingenpolitie.