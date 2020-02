De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een 15-jarige jongen uit Ridderkerk aangehouden die op de A16 een auto bestuurde. De jongen was met een vriendje op pad en had de auto van zijn moeder meegenomen. Zijn moeder lag thuis te slapen.

Het rijgedrag van de 15-jarige trok de aandacht van de politie die deze automobilist er ook wel heel jong uit vond zien. Hij heeft een proces-verbaal gekregen en een pittig gesprek met zijn moeder, aldus de politie op Facebook.