Politie: Hümeyra niet voldoende beschermd

De Rotterdamse politie zegt te zijn tekortgeschoten in de aanpak van de stalking van de 16-jarige Hümeyra. „Dat spijt ons zeer. Hümeyra vroeg veelvuldig om hulp en bescherming, omdat zij bang was dat haar ex-vriend haar iets zou aandoen. Wij hebben haar als politie die bescherming onvoldoende geboden”, zegt de Rotterdamse politiechef Hans Vissers.

De politie in Rotterdam gebruikt pas sinds dit jaar een nieuwe methode bij stalkingszaken, maar dat kwam voor Hümeyra te laat. Zij werd in december vorig jaar in de fietsenstalling van haar school doodgeschoten.

Tegenwoordig krijgt een stalkingsslachtoffer meteen een vaste contactpersoon en een zogeheten casusregisseur toegewezen. Hümeyra had bij haar talrijke meldingen en aangiftes bij de politie steeds te maken met andere medewerkers, waardoor ze steeds haar verhaal opnieuw moest vertellen.