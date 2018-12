Politie Groningen neemt geen extra maatregelen

De politie in Groningen neemt voor oudejaarsavond geen extra maatregelen na de recente rellen in de wijk Paddepoel, waarbij brand werd gesticht. Een woordvoerder van de politie zei dat er voldoende manschappen staan ingepland. „Als het nodig is kunnen we eenvoudig opschalen”, aldus de zegsman.

In de nacht van zondag op maandag was het onrustig in Paddepoel. Er werden op straat vuren aangestoken en vernielingen aangericht, waarna de Mobiele Eenheid een charge uitvoerde. Er werden ongeveer vijftien mensen aangehouden. Die worden maandag in de loop van de dag verhoord, zei de woordvoerder.

Ook zaterdagavond was het onrustig in de wijk toen brandweerlieden werden bekogeld met vuurwerk en een politieauto werd vernield.