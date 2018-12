Politie grijpt in bij zoekactie Willeke Dost

De politie heeft afgelopen nacht een einde gemaakt aan een graafactie in het Drentse Koekange. Daar waren acht mensen op zoek naar de verdwenen Willeke Dost. Agenten hebben de identiteiten van de acht gecheckt en ze verzocht om naar het politiebureau te komen. Ze zijn niet aangehouden.

De nachtelijke graafactie was op het weiland bij de boerderij van het pleeggezin waar Willeke woonde tot ze in 1992 spoorloos verdween. Volgens een politiewoordvoerder, die berichtgeving erover in lokale media bevestigt, waren de mensen bezig met het graven van een kuil maar „waren ze daar nog niet heel ver mee”. Hij wil niet zeggen wie melding van de zoekactie heeft gemaakt.

De politie had medio november op aanwijzingen van twee burgers gezocht in het weiland, maar niets gevonden. Deze twee vermoeden dat de stoffelijke resten van het meisje daar wel ergens liggen.