De politie heeft ingegrepen bij de Roemeense ambassade in Den Haag. Daar werd het onrustig toen de ambassade en het bijbehorende stembureau ook sloten. Voor ambassade stonden toen nog veel Roemenen te wachten om hun stem voor de Europese verkiezingen, die zondag in hun land werden gehouden, uit te kunnen brengen.

Omdat mensen de hekken rond de ambassade te lijf gingen, besloot de politie in te grijpen. Niet veel later was het rustig. De politie heeft geen aanhoudingen verricht.