Politie grijpt in bij protest Koerden Utrecht

De politie heeft woensdagavond ingegrepen in het station Utrecht Centraal tijdens een demonstratie van Koerden die protesteerden tegen de Turkse inval in Syrië. De Koerden hielden een protestdemonstratie in de stationshal. Vervolgens hielden tegenstanders een tegendemonstratie, zei een woordvoerster van de politie.

Dit leidde tot een confrontatie tussen beide groepen, waarop de politie besloot in te grijpen. De politie zette onder meer honden en de bereden politie in om de twee groepen te scheiden. Op last van de politie werd de deur van de stationshal aan de zijde van de Jaarbeurs gesloten om de tegendemonstranten buiten de deur te houden.

Er is nog niets bekend over eventuele arrestaties en gewonden, aldus woordvoerster.