Politie grijpt in bij feesten op meerdere plekken

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een einde gemaakt aan feesten op meerdere plekken: in Hoofddorp, Amstelveen en Maastricht. In een woning in Hoofddorp waren ongeveer vijftig mensen, in Maastricht zijn 48 aanwezigen die feestvierden in een voormalig klooster aan de Tongerseweg op de bon geslingerd. Eerder die dag kregen achttien aanwezigen op een groot feest aan de Jeruzalemweg in Maastricht ook al een proces-verbaal, meldt de politie. Ze zijn beboet vanwege het niet naleven van de coronamaatregelen.

Bij het feest in het studentencomplex aan de Tongerseweg in Maastricht is ook de geluidsapparatuur in beslag genomen. Een deel van de feestvierders in het pand aan de Jeruzalemweg ging ervandoor toen ze de politie zagen aankomen.

Ook heeft de politie een illegaal feest in het Amsterdamse Bos kunnen voorkomen. Daar mag vanwege de coronamaatregelen na 00.00 uur niemand meer zijn. Rond 00.30 uur kreeg de politie een tip over het illegale feest aan de Blekerskade in Amstelveen. Ter plekke bleek bij de onderdoorgang van de A9 een groep van ongeveer honderd feestgangers te staan. Ook van hen ging een aantal er gelijk vandoor. Toch heeft de politie ook meerdere personen en voertuigen gecontroleerd.

Ook zaterdagavond is de politie extra alert op dit soort samenkomsten. „Hoewel we snappen dat dergelijke gezelligheid erg gemist wordt, zijn we hier streng op.”

De politie greep de afgelopen weken regelmatig in bij dit soort illegale feesten. Organisatoren van illegale feesten riskeren een boete van 4000 euro. Voor bezoekers die de coronaregels overtreden, zijn de boetes onlangs verlaagd van 395 euro naar 95 euro.