Politie grijpt in bij demonstratie tegen gaswinning

Tijdens een demonstratie tegen de gaswinning in Groningen heeft de politie dinsdagavond ingegrepen. Volgens de actievoerders zouden er daarbij gewonden zijn gevallen.

De politie hield betogers onder meer met wapenstokken en pepperspray weg bij het hek van een locatie van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) bij het Groningse Farmsum (gemeente Delfzijl). Er ontstond enige tijd een grimmige sfeer.

Actiegroep Code Rood claimt dat vijf activisten gewond zijn. Een jonge vrouw zou bewusteloos zijn geraakt. Volgens de politie zijn er geen meldingen binnengekomen over gewonden. De vrouw die onwel werd, is ter plaatse behandeld. Ze hoefde niet naar het ziekenhuis.

De politie zegt dat er is ingegrepen toen de demonstranten zich naar de hekken van het oliebedrijf begaven. Dat was tegen de demonstratieregels. Op beelden was te zien dat de actievoerders spandoeken wilden ophangen. „Agenten hebben meerdere malen gevraagd om bij de hekken weg te gaan. Daar is niet naar geluisterd. Hierdoor moest de politie optreden”, aldus de Groningse politie. Na het ingrijpen van de politie werd het snel weer rustig, lieten zowel de betogers als de politie weten.

Dinsdagochtend blokkeerden enkele honderden mensen de toegang tot het tankenpark van de NAM in Farmsum. De protestactie tegen de gaswinning wordt georganiseerd door actiegroep Code Rood. De organisatie spreekt van „de grootste burgerlijke ongehoorzaamheidsactie tegen de gaswinning in Groningen ooit.”

In het Tankenpark wordt aardgascondensaat op- en overgeslagen. Het is een restproduct van de gaswinning. Het condensaat komt via een pijpleiding of met tankwagens aan in Farmsum. Daar scheidt de NAM het condensaat van het zogeheten productiewater, waarna het in tankers wordt vervoerd naar de raffinaderijen in de Botlek die er kerosine van maken. Code Rood wil met de blokkade tot minstens vrijdag deze gang van zaken ontregelen.