Politie greep al zeker 15 keer in bij trouwstoeten

De politie heeft dit jaar al zeker bij vijftien trouwstoeten moeten ingrijpen, meldt RTL Nieuws. De bruiloftsgasten reden asociaal, te hard, toeterden onnodig, staken vuurwerk af of gebruikten hun telefoon tijdens het rijden. Met als dieptepunt een agent in Rotterdam die twee weken geleden werd neergeslagen.

Egbert-Jan van Hasselt van de Nationale Politie noemt de incidenten 'niet te tolereren'. "Je hebt je te gedragen in het verkeer. Een trouwstoet is prima, maar je moet wel de spelregels naleven. Je moet rekening blijven houden met andere mensen."

Van Hasselt benadrukt dat het overgrote deel van de trouwstoeten zich aan de regels houdt. "We hebben gelukkig ook voorbeelden dat van tevoren afspraken met ons worden gemaakt. Dat is hoe we in Nederland met elkaar moeten omgaan. Dat je tolerant naar elkaar bent."