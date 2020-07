Politie: geruchten over noodbevel in Den Haag zijn vals

De politie in Den Haag heeft via Twitter ontkend dat er een noodbevel van kracht is in de stad. „Op sociale media circuleren berichten dat er op dit moment in Den Haag sprake is van een noodbevel. Dat is onjuist. Wij staan in contact met de organisatie van het boerenprotest”, schrijft de politie op Twitter.

In het centrum van Den Haag zijn meer dan twintig legervrachtwagens op strategische plaatsen ingezet om deze af te schermen van mogelijke actievoerders. Naast de boeren zijn ook kermisexploitanten met vrachtwagens naar de stad gekomen om er vrijdag de demonstreren.

Demonstrerende boeren die een groot deel van donderdagavond met tractoren bij het Binnenhof in Den Haag aanwezig waren, zijn aan het begin van de nacht vertrokken. Onduidelijk is nog of ze naar huis zijn gegaan of naar een andere plek in de stad. De acties verliepen in een gemoedelijke sfeer en zonder incidenten.