Politie: geen opzet bij ontploffing Den Haag

Bij de ontploffing van een woning in de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag is geen opzet in het spel geweest. De politie heeft daar geen aanwijzingen voor gevonden, laat ze maandag weten. De politie gaat ervan uit dat een gaslek de oorzaak is geweest van de explosie. Er volgt nog nader onderzoek naar het gaslek.

De politie deed uitgebreid onderzoek naar de krachtige explosie op 27 januari, waardoor meerdere woningen vernield werden. Er vielen tien gewonden, van wie er vier onder het puin terecht kwamen. Eén man kon pas uren later onder het puin vandaan worden gehaald. Hij ligt nog steeds in het ziekenhuis.

Forensische en tactische rechercheurs hebben in en rond de verwoeste woningen onderzoek gedaan. Ze hebben ook met veel mensen gesproken over de situatie en gebeurtenissen. Ook was een aantal experts ingeschakeld bij de zoektocht naar de oorzaak.

Vlak na de ontploffing werden 44 huizen in de nabijheid ontruimd. Drie appartementen raakten zo zwaar beschadigd dat ze zijn gesloopt. Bewoners van enkele huizen naast de getroffen panden konden enige tijd niet in hun huizen terecht.

Maandag konden de bewoners van de drie gesloopte panden naar eigendommen zoeken die op de plek waren verzameld. De hulpdiensten hadden deze spullen bewaard in containers.