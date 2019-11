Politie: Geen misstand bij aanbesteding

De aanbesteding van eerstehulppakketten voor de politie is volgens de regels verlopen. Dat is gebleken uit intern onderzoek, zowel door een klachtenbehandelteam als door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK).

De politie weerspreekt daarmee een bericht van RTL Nieuws.

Twee deelnemers aan de aanbesteding hadden een klacht ingediend. Ze meenden dat er sprake was van belangenverstrengeling omdat twee medewerkers van het aanbestedingsteam naast hun politiewerk een bedrijf hebben in dezelfde branche. Maar dit bedrijf deed niet mee aan de aanbesteding en heeft ook geen banden met het bedrijf dat de opdracht binnenhaalde. „Er is zorgvuldig, bekwaam en vrij van dubbele belangen gehandeld”, aldus de onderzoekers.

De aanbesteding gold voor medische hulpkits waarmee agenten eerste hulp kunnen verlenen bij ernstige verwondingen.

De politie weerspreekt ook het beeld dat RTL schetst, dat aanbestedingen bij de politie in het verleden wel vaker niet volgens de regels zijn gegaan. „In de afgelopen drie jaar zijn 28 zaken van de honderden aanbestedingen voor de kantonrechter gebracht; slechts in één zaak werd de politie verzocht om met de eiser in gesprek te gaan om tot een vergelijk te komen. In alle andere gevallen is de politie volledig in het gelijk gesteld.”

De politie koopt jaarlijks voor 2,1 miljard euro in en is daarmee een van de grootste inkopende organisaties binnen de overheid. Sinds 2010 zijn er 2700 aanbestedingstrajecten geweest.