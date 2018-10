Politie: geen gewapende man op TU Delft

Een grote zoekactie naar een gewapende man op de TU Delft heeft niets opgeleverd. Er is geen vuurwapen gevonden en er ook is niemand gearresteerd. De politie was massaal uitgerukt naar de campus, na een melding van een medewerker van de TU die een verdacht iemand met mogelijk een vuurwapen had zien lopen.

Het incident was in de faculteit 3mE van Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen betrof. Tijdens het doorzoeken bleven de studenten in het gebouw. Volgens een woordvoerster van de universiteit is de rust inmiddels teruggekeerd.