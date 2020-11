Politie geeft foto van poederbrief vrij, afzender uit Den Haag

De politie in Amsterdam heeft een foto vrijgegeven van de poederbrieven die afgelopen dagen op meerdere plekken in het land werden bezorgd. Een postadres van de afzender op de envelop verwijst naar een kantoor van Nationale Nederlanden in Den Haag.

Bij verschillende bedrijven op verschillende locaties in het land zijn de afgelopen dagen negentien poederbrieven gevonden, waaronder op twaalf plekken in Amsterdam. Tot de ontvangers behoren onder meer hotels, ziekenhuizen, advocatenkantoren en uitgevers.

De recherche doet nog onderzoek naar de herkomst van de brieven, of er een verband is tussen de brieven en het motief van de afzender of afzenders. Er wordt rekening gehouden met het scenario dat er mogelijk sprake is van één en dezelfde afzender.

Bij alle meldingen kwam een Teamleider Explosieven Verkenning ter plaatse voor onderzoek. Alle poederbrieven worden momenteel verder onderzocht door specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut. De poederbrieven veroorzaakten bij enkele ontvangers lichte ademhalingsproblemen en branderige ogen. Wat voor stof er precies in de brieven zit, wil de politie vooralsnog niet zeggen, omdat dit „daderinformatie” is.

De politie vraagt mensen die een poederbrief krijgen, bestaand uit een envelop met een wit kaartje en een onbekend poeder, deze niet verder te openen en direct te bellen naar 112.