Politie geeft beelden vrij van relschoppers Kanaleneiland

De politie in Utrecht heeft beelden vrijgegeven van acht jongeren die betrokken waren bij de rellen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland op 14 augustus. De beelden werden woensdag getoond in een uitzending van het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld van RTV Utrecht.

De politie had al eerder beelden vrijgegeven van in totaal elf jongeren, maar toen waren de gezichten nog onherkenbaar gemaakt. De jongens hadden een week de tijd om zich te melden. Twee van hen deden dat en een ander werd herkend. Acht, waarschijnlijk minderjarige, jongens hebben zich nog niet gemeld. Deze verdachten zijn nu herkenbaar in beeld gebracht.

In totaal heeft de politie inmiddels elf mensen aangehouden voor de rellen van die bewuste avond.

Op 14 augustus zorgde een groep van 250 tot 300 jongeren voor onrust in Kanaleneiland. Die avond was de opmaat tot meer rellen in andere wijken van de stad. Op verschillende avonden ging het mis in onder meer Overvecht en Zuilen.