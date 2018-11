Politie geeft beelden verdachten handgranaten

De politie van Amsterdam heeft beelden vrijgegeven van twee incidenten met handgranaten. Daarop zijn verschillende verdachten te zien. De politie hoopt dat mensen iemand herkennen en zich melden.

In de nacht van 5 op 6 juni ontploft een handgranaat bij een winkel aan de Karspeldreef in Amsterdam Zuidoost. Op de beelden is een man te zien die eerst een putdeksel tegen de ruit van de winkel gooit, dan gooit hij een handgranaat en rent weg. De granaat explodeert vervolgens, met aanzienlijke schade tot gevolg.

Aan het eind van dezelfde maand, op 29 juni, wordt een woning aan de Trekschuit in Diemen door twee mannen aangevallen: de ene beschiet het huis en de ander gooit een handgranaat. Die komt niet tot ontploffing.

Volgens de politie houden de zaken mogelijk verband met elkaar. De beelden zijn te zien op de Facebookpagina en het Twitteraccount van de Amsterdamse politie. Het duidelijkst in beeld is een jonge man die volgens de politie een van de slachtoffers verschillende keren heeft geobserveerd.

Alleen al dit jaar zijn in de hoofdstad veertien handgranaten gevonden, vooral bij wijze van dreigement bij horecazaken. Volgens korpschef Aalbersberg kosten dergelijke explosieven tussen de 5 en 20 euro en zijn ze makkelijk te krijgen op de zwarte markt.