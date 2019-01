Politie geeft beelden ‘knullige schutter’ vrij

De Amsterdamse politie tast in het duister over een stuntelig ogende beschieting van een snackbar en een broodjeszaak in oktober vorig jaar. Via opsporingsprogramma Bureau 020 op tv-zender AT5 heeft de politie beelden van diverse beveiligingscamera’s vrijgegeven. Daarop is te zien dat een wat gezette man een auto uitstapt, naar de panden loopt en een vuurwapen trekt, dat hij onhandig vasthoudt.

De man probeert te schieten, maar het lukt niet. Hij heeft zichtbaar moeite met richten, maar uiteindelijk slaagt hij er wel in om negen kogels af te vuren. „Dat het knullig gaat is wel duidelijk. Je ziet dat hij aan het rommelen is met het vuurwapen. Hij schiet maar een beetje in het rond, hij schiet er zelfs een in een straattegel”, aldus een politiewoordvoerder. „We weten nog niet wat erachter steekt.”

Na het lossen van de schoten loopt de man terug naar de auto. Niemand raakte gewond. De panden liepen wel behoorlijke schade op door de kogelinslagen.