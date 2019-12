Politie: geef hulpdiensten ruim baan

Politie en Rijkswaterstaat roepen alle weggebruikers, dus ook boeren op trekkers, op om hulpdiensten ruim baan te geven. „Dit is her en der niet helemaal goed gegaan”, zegt een politiewoordvoerster. „We willen iedereen vragen om hulpdiensten met zwaailichten te laten passeren.”

Het is erg druk op de snelwegen, maar ook op de provinciale wegen. Meerdere politie-eenheden in Brabant en Zeeland melden dat het erop lijkt dat boeren zich „blijven bewegen” door de provincie. De politie adviseert goed na te denken of je wel de weg op moet.

Volgens een woordvoerster van Rijkswaterstaat moeten weggebruikers rekening houden met drukte op de weg en hun rijstijl aanpassen. Grote aantallen actievoerders zorgen voor hinder, stelt ze. Ze rijden over de hele rijbaan en blokkeren op- en afritten. Ook zetten sommigen hun voertuig spontaan stop op de weg of in de berm of vluchtstrook. „De acties zijn spontaan en onaangekondigd, dus we kunnen geen verwachtingen uitspreken voor de situatie op de weg.”