Politie gaat vuurwerkcontroles uitvoeren in de grensstreek

De politie gaat in de grensstreek strenger controleren op vuurwerk. De komende tijd zullen agenten auto’s steekproefsgewijs langs de kant zetten, zegt Ruud Verkuijlen, programmamanager Geweld tegen Politieambtenaren bij de Nationale Politie, in De Telegraaf. Omdat deze jaarwisseling een verbod op bepaalde soorten knallers en vuurpijlen geldt, verwacht hij dat meer mensen hun vuurwerk in het buitenland gaan halen.

„Je mag tot 25 kilo per persoon invoeren, als dat vuurwerk ook in Nederland legaal is. Maar dat betekent niet dat als je met vier man in een auto zit, je 100 kilo mag meenemen”, aldus Verkuijlen „We hopen mensen te ontmoedigen om dat te doen, en om die reden gaan we steekproefsgewijs controles houden. Dat betekent: mensen langs de kant zetten en controleren of ze vuurwerk hebben meegenomen.”

Verkuijlen maakt zich verder zorgen om nieuwjaarsnacht. Mogelijk is de horeca gesloten vanwege het coronavirus en gaan daardoor meer mensen de jaarwisseling op straat vieren. „We hebben ervaring met het handhaven van coronaregels en met het handhaven tijdens oudjaar”, zegt Verkuijlen. „Het wordt een bijzondere jaarwisseling.”

Mede door een grote vangst in Duitsland heeft de politie dit jaar al 70.000 kilo illegaal vuurwerk onderschept. In heel 2019 was dat ruim 61.000 kilo.