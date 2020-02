Politie gaat veiliger en duurzamer munitie gebruiken

De politie schakelt per september over op nieuwe munitie, die veiliger en duurzamer is dan de huidige kogels. Het gaat om een 9 mm-patroon van de Zwitserse firma RUAG, de Action NL. De munitie is volgens de politie veiliger, omdat er minder kans is dat de kogel door iemand heen gaat en anderen raakt. De kogels zijn duurzamer omdat de lege hulzen als grondstof worden gebruikt om weer nieuwe patronen mee te maken.

De politie gebruikt jaarlijks 12,5 tot 15 miljoen patronen, bijna alle munitie wordt gebruikt voor toetsen en trainingen.

De nieuwe patroon past goed bij de vuurwapens en is uitgebreid getest door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en schutters, waarbij geen enkele keer een storing optrad, meldde de politie maandag. Daarnaast blijven de controles plaatsvinden op de nieuwe munitie.

Naast de politie zullen ook andere diensten zoals de douane, de marechaussee, vervoersdienst van justitie en de beveiligingsdienst van Defensie de nieuwe kogel gaan gebruiken.