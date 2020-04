De politie gaat uit van een misdrijf nadat dinsdagavond een lichaam is gevonden in het water van de Mooie Nel in Haarlem. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend, daar doet de politie nog onderzoek naar.

Volgens de politie gaat het om een misdrijf vanwege de omstandigheden waarin het lichaam is aangetroffen. Het lichaam lag in het water, dichtbij het Mooie Nelpad. De politie is nog druk bezig met het onderzoek en is op zoek naar getuigen.