Politie gaat Gosschalk horen over „zedenfeit”

Voormalig castingdirecteur Job Gosschalk wordt op korte termijn als verdachte gehoord over een aangifte die tegen hem is gedaan over een mogelijk zedendelict. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de zaak in onderzoek nadat er een aangifte en melding over hem waren binnengekomen.

Het onderzoek bevindt zich volgens een woordvoerder van het OM, die alleen spreekt over een „mannelijke castingdirector”, in een afrondende fase. Nadat de verdachte is gehoord, volgt er een beslissing over of Gosschalk wordt vervolgd. Over de inhoud van het vermeende „zedenfeit” kan de woordvoerder verder niets zeggen.