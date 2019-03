Politie flitst appen achter het stuur

Mobiele flitsapparatuur, die nu alleen nog hardrijden en door rood rijden vastlegt, wordt vanaf 1 juli ook ingezet om appende en bellende automobilisten te betrappen. Dat heeft de Nationale Politie dinsdag tegenover De Telegraaf verklaard.

Nu moeten overtreders staande gehouden worden, maar vanaf dan vervalt die verplichting. In een proef plaatste de politie camera’s in skiboxen, op fietsdragers, en op bussen om vanaf hoogte een auto in te kunnen kijken. Op smartphonegebruik achter het stuur staat een boete van 240 euro.