Politie: fietser Oss was slachtoffer dodelijke steekpartij

De 18-jarige jongen die zondagochtend in Oss zwaargewond naast zijn fiets werd gevonden, is slachtoffer geworden van een steekpartij. Dat heeft de politie maandag gemeld.

De jonge fietser werd rond 07.45 uur aangetroffen op de kruising van de Julianasingel en de Dr. Saal van Zwanenbergsingel. Gealarmeerde hulpdiensten konden zijn leven niet meer redden, hij overleed ter plaatse.

De politie kwam zondag na een melding over een verward persoon bij het station in Oss een 25-jarige verdachte op het spoor. Bij zijn aanhouding bleek hij in het bezit van een mes. Het gaat om een man uit Heesch die bekend is bij de politie. Woensdag zal hij worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Volgens de politie lijkt het er vooralsnog niet op dat slachtoffer en verdachte elkaar kenden. Wat aan de steekpartij vooraf ging, is nog niet duidelijk. Het rechercheonderzoek is nog in volle gang.