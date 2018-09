Politie en vakbonden bereiken cao-akkoord

Op de valreep is er een principeakkoord bereikt over de nieuwe politie-cao. De politievakbonden zijn er volgens betrouwbare bronnen na maanden onderhandelen uit met het ministerie van Justitie en de korpschef.

De acties, ook de grote die voor dit weekend was aangekondigd, zijn opgeschort, meldt het actiecentrum van de bonden. Volgens een woordvoerder wordt het onderhandelingsresultaat de komende tijd voorgelegd aan de vakbondsleden in het land. Als zij instemmen met het resultaat, dan is er een nieuwe cao.

Vrijdagochtend meldde ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp dat er nog twee punten waren die moesten worden opgelost in het cao-conflict. Het ging om de mogelijkheid voor oudere collega’s om eerder uit te treden en de verbetering van de capaciteit bij de opsporing.

Minister en korpschef blij met cao-afspraken

De afgelopen dagen is er intensief overleg geweest tussen de partijen. De politie had in het cao-conflict gedreigd met een grote actie tot en met zondag, waarbij alleen bij echte nood nog zou worden uitgerukt. Het ministerie vond dit protest „onacceptabele risico’s voor de openbare orde en veiligheid” opleveren en probeerde het via de rechter te verbieden. Dat geding zou vrijdagmiddag dienen.

De acties hadden effect kunnen hebben op evenementen dit weekend, waaronder enkele voetbalwedstrijden.