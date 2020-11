Politie en Justitie: Stop met jacht op kindermisbruikers

De zeven verdachten van de fatale mishandeling in het Arnhemse Spijkerkwartier hadden hun 73-jarige slachtoffer uit Arnhem via internet verleid tot een seksafspraak. Op die manier zouden ze de confrontatie met hun slachtoffer willen aangaan.

Dat bevestigt het openbaar ministerie na berichtgeving door de Gelderlander. Volgens de Gelderlander was de mishandeling waardoor de Arnhemmer om het leven kwam het gevolg van een uit de hand gelopen ‘pedojacht’. De Arnhemmer zou hebben gereageerd op een oproep in een chatroom voor homoseksuelen om seksueel contact te hebben met een 15-jarige jongen.

Het OM kon niet bevestigen dat de man een pedoseksueel was omdat niet is gebleken dat de man vaker afspraken maakte met minderjarigen.

Het aantal mensen dat jaagt op pedofielen neemt toe. Dat zegt TNO-onderzoeker Arnout de Vries, die al jarenlang onderzoek doet naar het fenomeen pedojagers, vrijdag in een interview met De Telegraaf.

Volgens De Vries zijn pedojagers al tenminste tien jaar actief in Nederland. Voorheen bleven ze onder de radar en schakelden niet de politie in. Zij namen in stilte contact op met pedoseksuelen en lieten geheimhouding afkopen op voorwaarde dat diegene nooit meer iets zou doen.

Pedojagers zijn tegenwoordig veelal burgers die het aandurven gewoon voor de camera te verschijnen.

Wet

In het AD roepen hoofdofficier John Lucas van het Landelijk Parket en politiechef Oscar Dros burgers op te stoppen met de jacht op kindermisbruikers. In oktober waarschuwden politie en het OM pedojagers al zich aan de wet te houden. Deze week besloten ze elke vorm van samenwerking in de ban te doen. De toedracht van de dood van de Arnhemmer heeft hen in dit besluit gesterkt.