In Emmen hebben agenten op een man geschoten bij zijn aanhouding in een woning aan De Haar. De man is hierbij gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. Nadere gegevens zijn nog niet bekend, zei een woordvoerster van de politie.

De rijksrecherche gaat onderzoek doen naar het schietincident. Dat is een standaardprocedure wanneer een agent zijn vuurwapen gebruikt. De politie heeft de omgeving rond het huis afgezet voor onderzoek.