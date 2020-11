Politie Drenthe onderzoekt incidenten vermoedelijke ‘pedojagers’

De politie Zuidoost-Drenthe onderzoekt zeker tien incidenten van bedreiging, vernieling en mishandeling waarbij mogelijk ‘pedojagers’ betrokken zijn. De afgelopen maanden vonden negen incidenten plaats in de gemeente Emmen en één in de gemeente Assen.

In veel gevallen was voorafgaand aan de incidenten online contact tussen een volwassen man en een (minderjarig) persoon met wie een ontmoeting werd afgesproken. Op de afgesproken locatie troffen de mannen echter niet de persoon met wie ze afgesproken hadden, maar een of meerdere personen met heel andere bedoelingen. De mannen werden opgewacht en belaagd. Volgens de politie is bij de incidenten sprake geweest van bedreiging, vernieling en mishandeling. De politie vermoedt dat het hier om ‘pedojagers’ gaat, zo liet ze vrijdag weten.

De politie raadt mensen af om zelf op zoek te gaan naar mensen die kinderen zouden willen misbruiken. Ze gaan over de grens als ze het heft in eigen hand nemen, aldus de politie. De Reclassering had eerder al gewaarschuwd dat het jagen op pedofielen juist averechts kan werken, omdat het zou voorkomen dat mensen met zulke gevoelens hulp zoeken voordat zij zich daadwerkelijk vergrijpen aan een kind.

In Arnhem kwam vorige maand een 73-jarige man om het leven nadat hij in elkaar was geslagen door pedojagers. In Goes werd een man het ziekenhuis in geslagen.