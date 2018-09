Politie doorzoekt woning schietende scholier

De politie heeft vrijdagmiddag de woning doorzocht van de zestienjarige scholier, die eerder die dag schoten loste in een school in Roermond. De politie nam er onder meer messen, pepperspray, en digitale gegevensdragers zoals computers en tablets in beslag. Tijdens het doorzoeken van de woning werd niemand aangehouden.

Dat zei een woordvoerder van de politie.

Volgens getuigen vond de inval plaats in de woning van de jongen in het Limburgse grensplaatsje Koningsbosch, maar om privacyredenen wil de politie dat niet bevestigen.

De jongen wordt verhoord. Over het motief kon de politie nog niets zeggen.

De jongen loste vrijdagochtend voor en in Kennis- en Expertisecentrum (KEC) de Donderberg met een licht vuurwapen schoten. Niemand raakte gewond. De jongen bleek bij zijn aanhouding ook nog een gasalarmpistool, twee messen en een bijl op zak te hebben.

Het KEC is een school voor kinderen met een beperking.