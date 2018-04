Politie doorzoekt vuilstort vanwege dode baby

De politie heeft maandag op een vuilstort in Schiedam de inhoud van een vuilcontainer doorzocht vanwege de vondst van een dode baby zaterdag in de stad. Een woordvoerster van de politie bevestigt een bericht hierover van RTV Rijnmond.

Het gaat om de ondergrondse vuilcontainer die zaterdag is meegenomen na de vondst van de dode baby. Op de stort aan de Fokkerstraat is gezocht naar sporen die kunnen leiden naar de ouders van het kindje.

De politie heeft verder sectie laten uitvoeren op het lichaam van de baby. Ook DNA-onderzoek maakt deel uit van de speurtocht, die nog steeds in volle gang is. De politie geeft verder geen bijzonderheden over de uitkomsten en wil ook nog steeds niet kwijt of het om een jongen of een meisje gaat.

Bewoners van een flatwoning aan de Stationsstraat vonden zaterdagmiddag de stoffelijke resten van de baby op hun balkon. Daarna waarschuwden ze de politie. Het is onduidelijk hoe en wanneer de baby is overleden. Ook is nog onbekend hoe het lichaampje op het balkon terechtkwam.

De politie deed eerder het dringende verzoek aan de ouders zich te melden. De politie maakt zich vooral zorgen om de moeder. Mogelijk heeft zij medische of psychische hulp nodig.