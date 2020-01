Politie doorzoekt panden in Enschede, 4 aanhoudingen

De politie doorzoekt in Enschede meerdere panden op verschillende locaties. Daarbij zijn tot nu toe vier mensen gearresteerd, zei een woordvoerder. De invallen vinden plaats in het kader van een langer lopend onderzoek. Er is veel politie ingezet bij de actie, die tot later op de middag zal duren.

Om welk lopend onderzoek het gaat en waar de politie naar op zoek is, wil de woordvoerder nog niet kwijt in het belang van het onderzoek. Ook zegt hij niets over wie er zijn aangehouden. Een doorzoeking was in een winkel maar over de andere locaties laat de woordvoerder niets los.