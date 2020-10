Politie doorzoekt meerdere locaties in verband met hennepteelt

Voor een groot onderzoek naar de productie van en georganiseerde handel in hennep worden vanaf donderdagochtend meerdere locaties doorzocht in Nederland en Spanje. Er zijn al diverse personen aangehouden in Nederland, Spanje en België, laten politie en Openbaar Ministerie weten.

De doorzoekingen zijn hier met name in de provincie Limburg. Ongeveer zeventig medewerkers van de diverse opsporingsdiensten zijn daar aan het werk.

De actie zal waarschijnlijk de hele dag duren. Aan het einde van de middag wordt meer informatie verwacht. Als ergens hennep wordt aangetroffen, dan wordt dat vernietigd.