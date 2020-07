Politie doorzoekt huis pleegmoeder in Ell

De politie heeft woensdagmiddag de boerderij van pleegmoeder Veronika Jong in het Limburgse dopje Ell doorzocht. De agenten zochten er naar een 11-jarig meisje, dat sinds acht maanden in het pleeggezin van Jong woont na een beschikking van de kinderrechter. Het kind bleek onvindbaar.

Bureau Jeugdzorg (BJZ) Roermond was naar de boerderij gekomen om het pleegkind op te halen. Het bureau deed dat in navolging van twee andere jeugdzorginstellingen, die eerder deze maand zeven pleegkinderen bij Jong weghaalden. Volgens deze instellingen zouden de kinderen bij het pleeggezin in Ell niet veilig zijn.

Toen BJZ het 11-jarige meisje woensdag niet kon vinden, werd de politie erbij gehaald die woonhuis en stallen doorzocht, zonder resultaat. Volgens pleegmoeder Jong is het meisje „veilig”. De moeder van het 11-jarige meisje liet woensdag aan Jong weten dat zij wil dat het kind bij het pleeggezin blijft en er niet wordt weggehaald. Zij is het oneens met de actie van BJZ.

Dinsdag voerde Jong en haar stichting Heykeshoeve nog een kort geding tegen de twee andere jeugdzorginstellingen met de eis, dat haar zeven eerder deze maand weggehaalde kinderen terug moeten. Ze wilde bovendien weten waarom volgens deze instellingen de kinderen bij haar niet veilig zouden zijn. De kinderrechter doet binnen vier weken uitspraak.

Bij BJZ Roermond was woensdagmiddag niet direct iemand voor een reactie beschikbaar.

Jong en haar dochter Rosa-Linde gaan overigens aangifte doen wegens bedreigingen. Volgens Rosa-Linde zouden met name enkele uit de ouderlijke macht ontzette ouders doodsbedreigingen jegens haar en haar moeder hebben geuit.

Jong heeft al jaren een groot pleeggezin. Zes voormalige pleegkinderen, inmiddels volwassen, overnachten bij toerbeurt op de boerderij om hun voormalige pleegmoeder te steunen.