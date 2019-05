Politie doorzoekt grondbedrijf in Gelderland

Vier locaties van een afval- en grondbewerkingsbedrijf in Gelderland worden doorzocht omdat het Openbaar Ministerie vermoedt dat het sjoemelt met vervuilde grond. Volgens het onderzoeksprogramma Zembla gaat het om afvalverwerker Vink uit Barneveld, die vervuilde grond zou hebben gebruikt op nieuwbouwlocaties.

Het OM verdenkt het bedrijf ervan illegaal vervuilde grond te hebben ingenomen. In de grond zouden te hoge waarden aan onder meer lood, kwik en minerale oliën hebben gezeten. Vervuilde grond die het bedrijf wel mocht innemen zou niet op de juiste wijze zijn gereinigd voordat die weer werd gebruikt. Al met al zou het om enkele duizenden vrachtwagens aan vervuilde grond gaan.

Het OM verdenkt het bedrijf van handelen in strijd met de omgevingsvergunning, valsheid in geschrifte, overtreding van de Wet bodembescherming en van de Wet milieubeheer.

Vink ontkent zelf gesjoemel met vervuilde grond. Een door het bedrijf ingehuurd ingenieursbureau heeft dat ook niet aangetoond. Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV verklaarde in februari dat 99 procent van de grond die is gebruikt voor de aanleg van wegen en nieuwbouwwijken schoon was. Veruit het meeste bouwzand is gebruikt in Barneveld en Voorthuizen, maar er is ook zand terechtgekomen in plaatsen als Almelo, Apeldoorn en Laren.

Onder een straat in Barneveld werd wel met styreen vervuilde grond gevonden, maar die vervuiling bleef onder de wettelijke norm. Het grondbedrijf laat dinsdag een eigen ingenieursbureau opnieuw monsters van die grond nemen. Daarna vervangt de gemeente het zand om onrust onder bewoners weg te nemen.

Bewoners hebben zich ondertussen verenigd in de Stichting Bewonersbelangen Onderzoek Bouwgrond. Zij bereiden juridische procedures voor tegen Vink, de gemeente Barneveld en de provincie Gelderland. Hun advocaat heeft recent om een getuigenverhoor gevraagd bij de rechtbank in Arnhem. „De ernst van de situatie voor de getroffen inwoners wordt geminacht”, aldus de stichting.