Politie doet oproep na dood Hoogevener

De politie is op zoek naar mensen die meer weten over een 49-jarige inwoner van Hoogeveen die door geweld om het leven is gekomen. De man werd woensdagavond dood in zijn woning gevonden en de politie wil een beter beeld van hem krijgen om een spoor naar de dader(s) te vinden.

Agenten gingen woensdagavond naar de woning aan de Dr. Anton Philipsstraat na een telefoontje van een familielid dat Marcel Hoogerbrugge had gevonden. De politie is op zoek naar camerabeelden van mensen in de ruime omgeving van het huis.

Vorige week zaterdagmiddag rond 16.00 uur had de Hoogevener aan de Markt geld gepind bij de pinautomaat. „We willen graag weten wie hem daarna nog heeft gezien of gesproken of op een andere manier contact met hem heeft gehad”, aldus de politie zaterdag.