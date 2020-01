Politie doet onderzoek na verdacht overlijden Schiedam

De politie is een onderzoek begonnen naar de verdachte dood van een 23-jarige vrouw in Schiedam. Ze werd donderdag op straat gereanimeerd, maar overleed ter plekke. De omstandigheden riepen vragen op, meldt de politie vrijdag.

Een 23-jarige man uit Schiedam werd opgepakt als verdachte. De man en vrouw woonden samen op het Faassenplein. In de woning is donderdagavond onderzoek gedaan. De politie weet niet waarom de man en vrouw in de Willem Passtoorsstraat waren, omdat het vrij ver bij hun eigen woning vandaan is.

De politie vermoedt dat er een ruzie, burenruzie of onenigheid is geweest tussen de twee of met meerdere mensen.