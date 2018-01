Politie doet invallen in drugsonderzoek

De politie heeft invallen gedaan op vijftien locaties in Oost-Brabant, Limburg en Gelderland in verband met een onderzoek naar de handel in chemicaliën en verdovende middelen. Vijf mannen zijn aangehouden. Het vijftal zit vast voor verder onderzoek en zit in volledige beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mogen hebben met de buitenwereld.

De invallen waren rond 06.00 uur in onder meer woningen, winkels en loodsen in Geldrop, Helmond, Someren, Venlo, Venray, Nieuw Bergen en Velddriel. Tegen het einde van de ochtend is Nieuwegein daar ook bijgekomen. De vijf verdachten werden meteen bij de start van de actie aangehouden.

De verdachten zijn vier mannen uit Geldrop van 57, 52, 41, en 28 jaar en een 27-jarige man uit Venlo. De aanhoudingen van de 52-jarige hoofdverdachte en de 27-jarige verdachte in Venlo werden door een arrestatieteam gedaan. Dat team werd ingezet omdat de verdachten mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn.

Rond 11.30 uur meldde de politie dat er op de verschillende locaties vuurwapens, contant geld en verdovende middelen zijn gevonden. In Nieuw Bergen zijn 360 vaten met chemicaliën gevonden en in Velddriel zeventig vaten.

De politie gaat nog een groot gedeelte van de dag door met de doorzoekingen. Aan het einde van de dag wordt een inventarisatie gemaakt van de vondsten.