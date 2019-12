Politie doet inval in Vianen

De Dienst Speciale Interventies (DSI) heeft maandagavond een inval gedaan bij een woning aan de Vijfheerenlanden in Vianen. De actie heeft een link met de aanhouding van topcrimineel Ridouan T.

Drie zwaarbewapende agenten vielen de woning in Vianen binnen, aldus RTV Utrecht. Het huis werd verder onderzocht door een groep rechercheurs. Volgens bronnen van Het Parool is de zus van T. aangehouden.

De tot deze week meest gezochte crimineel van Nederland komt oorspronkelijk uit het stadje langs de Lek. Ook heeft hij nog familie in Vianen wonen. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor het aansturen van meerdere liquidaties.

Burgemeester Sjors Fröhlich laat weten dat de aanhouding van T. heeft geleid tot „spanningen” in de stad. Daarop is extra politie ingezet. „We hebben daar wat meer mensen lopen in de wijk.” De politie bevestigt de inval, maar wil niets zeggen over een eventueel verband met de arrestatie van Ridouan T.

De politie zegt tegen nu.nl dat de inval te maken heeft met een lopend onderzoek, maar dat ze verder geen informatie kan geven. Op de vraag of er een verband is met de aanhouding van T., wil ze niet ingaan.