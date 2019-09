De politie is donderdagmiddag in Beverwijk veertig telecomwinkels binnengevallen. Ze worden doorzocht in een groot onderzoek naar ondergronds bankieren, aldus de politie.

De winkels liggen allemaal bij elkaar in de buurt op een bedrijventerrein. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, het Openbaar Ministerie (OM) en de Belastingdienst doen mee aan de actie, met in totaal zijn 250 agenten en ambtenaren. Zij worden geholpen door zogenoemde geldhonden.