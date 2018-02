Politie doet grote vangst drugsgrondstoffen

De politie heeft 4000 kilo van de stof apaa in beslag genomen. Apaa wordt gebruikt bij de productie van synthetische drugs als amfetamine. Het spul werd aangetroffen in Alphen aan den Rijn en Lunteren (Gelderland).

Apaa wordt sinds 2016 in grote hoeveelheden aangetroffen. Het is een stof die zeer veel lijkt op apaan dat voorheen veel werd gebruikt voor de productie van amfetamine (speed). In een loods in Lunteren lagen ook grondstoffen voor de productie van een andere drug, het sterk verslavende methamfetamine (crystal meth).

Twee mannen uit Alphen aan den Rijn zijn aangehouden. Het tweetal van 22 en 26 jaar wordt verdacht van strafbare voorbereidingen voor de productie van synthetische drugs. Meer aanhoudingen worden verwacht, aldus de politie, die de panden eerder deze week binnenviel, maar de resultaten pas zaterdag bekendmaakte.