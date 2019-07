Politie Den Helder zoekt bloemendief kerkhof

De politie in Den Helder is op zoek naar een man die de afgelopen tijd meerdere keren bloemen heeft gestolen van een begraafplaats. De man sloeg in mei en juli toe op de rooms-katholieke begraafplaats aan de Jan Verfailleweg.

De man verliet op 6 mei met twee volle tassen de begraafplaats. Hij liep hierbij over meerdere graven heen. Op 11 juli deed de verdachte dit weer. Ook dit keer verliet hij de begraafplaats met twee volle tassen met bloemen, om een paar minuten later terug te komen om dit nog een keer te doen. Op 22 juli liep de man opnieuw zoekend over de begraafplaats, maar dit keer werd geen diefstal waargenomen, aldus de politie.

De Helderse politie heeft foto’s van de man op Facebook geplaatst. Mensen die de man herkennen of hem over de begraafplaats zien lopen, wordt verzocht de politie te bellen.