Een politieagent heeft zaterdag op de Boomsluiterskade in Den Haag een man in zijn been geschoten, nadat deze een vuurwapen had getrokken. De rijksrecherche onderzoekt of het gerechtvaardigd was dat de agent zijn vuurwapen gebruikte. Dit is gebruikelijk bij een schietincident waarbij een agent betrokken is.

Een woordvoerster van de politie kon niet vertellen wat de reden van de schietpartij was. Ooggetuigen zeiden tegen Omroep West dat er over en weer geschoten is door de verdachte en de agent.