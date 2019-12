Politie Den Haag pakt 10 overlastjongeren op

Op de Den Helderstraat in Den Haag heeft de politie zaterdagavond rond 23.00 uur tien jongeren opgepakt. De jongeren stookten vuur op straat en sleepten met brandbare materialen. Zij zijn voorgeleid.

Ook op andere plekken in Den Haag moesten politie en brandweer in actie komen voor kleine brandjes. Zo werden een afvalcontainer en kerstbomen in brand gestoken volgens de lokale website District8.net. Op de IJzerwerf ging een geparkeerde auto in vlammen op, zo meldt Regio15.nl. Elders was het raak met een aanhanger die afbrandde.

Het is al enkele dagen op verschillende plekken onrustig in Den Haag.