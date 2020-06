Politie Den Haag blijft waakzaam ondanks demonstratieverbod

Ook al is een demonstratie tegen de coronamaatregelen zondag op het Malieveld in Den Haag verboden, de politie blijft „waakzaam en alert” op mogelijke ongeregeldheden. De politie roept mensen op vooral thuis te blijven. „Kom niet naar Den Haag”, aldus een politiewoordvoerder. „We doen een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de mensen.” Korpschef Paul van Musscher zei eerder bij de NOS al dat er desnoods „handhavend wordt opgetreden”.

Vorige week werd een grote, soortgelijke demonstratie ook verboden. Desondanks kwamen die dag toch demonstranten naar het Malieveld. Nadat waarnemend burgemeester Johan Remkes toch een korte betoging had toegestaan omdat de aanwezigen voldoende afstand konden houden, bleven mensen hangen op het terrein en werd het onrustig.

In het gebied rond station Den Haag CS en het Malieveld ontstonden rellen met de ME. Volgens de politie gebruikten onruststokers fors geweld. De mobiele eenheid voerde die dag meerdere charges uit en ook het waterkanon werd ingezet tegen betogers. Volgens premier Mark Rutte hadden „doorgesnoven hooligans” misbruik gemaakt van de demonstratie tegen de coronamaatregelen.

De initiële organisator van het protest van deze zondag, de groep Viruswaanzin, heeft inmiddels ook opgeroepen niet te komen demonstreren. De groep spande eerst een kort geding aan tegen het verbod, dat burgemeester Johan Remkes had opgelegd. Hij vreesde voor zondag opnieuw „ernstige wanordelijkheden”. Bovendien zouden de organisatoren volgens de gemeente niet bereid of in staat zijn om voor een „ordelijk verloop” te zorgen.

Nadat zaterdag de rechtbank had laten weten vast te houden aan een door de burgemeester opgelegd verbod, zei viruswaanzin-voorman en jurist Jeroen Pols „geen herhaling” te willen „van de rellen van vorige week”. Viruswaanzin verzet zich tegen de coronaregels, maar „met de bedreigingen die Remkes heeft uitgesproken willen we niet dat onschuldige mensen het Malieveld worden afgeblazen”, stelt hij. „Die mensen moet je niet in gevaar brengen.”

Pols roept mensen die in andere steden van plan waren te gaan demonstreren op om ook thuis te blijven. De groep zegt zich te gaan richten op een andere „grote actie”. Wat die inhoudt wil hij nog niet kwijt. „Maar het is geen demo. De actie is onder het motto ‘samen terug naar normaal’ maar details volgen.”

In totaal werden vorig weekend 425 mensen gearresteerd. Het overgrote deel werd dezelfde dag of in de nacht heengezonden met een afdoening op basis van de Wet openbare manifestaties (Wom). Van de elf verdachten die zondag werden opgepakt voor openlijke geweldpleging zit er nog een vast. De rest is heengezonden, maar blijft wel verdachte in dit onderzoek. Deze zaterdag hield de politie nog een man aan die verdacht wordt bij de ongeregeldheden betrokken te zijn geweest.