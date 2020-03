Politie in Delft heeft de organisator van een huisfeest beboet. Op het moment dat de politie aankwam waren alle lichten in het huis uitgezet en was het stil. De politie ging toch naar binnen en trof daar een feestje aan.

Volgens de politie stond er buiten bij het huisfeest een „verklikker”. Hierdoor waren alle mensen op het feestje gewaarschuwd voor de eventuele komst van de politie. Alleen de organisator heeft een boete gekregen, andere aanwezigen niet.