Politie deelt in paasweekend 1800 ‘coronaboetes’ uit

De politie heeft tijdens het paasweekend zo’n 1800 boetes uitgedeeld aan mensen die zich niet hielden aan de geldende regels met betrekking tot het coronavirus. Ze ontvingen het proces-verbaal omdat ze met drie of meer personen te dicht bij elkaar waren.

Het totale aantal boetes ligt hoger, want naast de politie mogen ook handhavers van bijvoorbeeld de gemeente een boete uitschrijven. Volgens de politie „ging het op de meeste plekken goed en hielden veel mensen zich aan de regels”. Agenten moesten wel een paar keer ingrijpen, maar nergens hoefde de politie massaal uit te rukken.

„We zien dat er veel meldingen blijven komen over jongeren die in groepjes op straat zijn. We treden altijd op, soms door te waarschuwen, maar ook door boetes uit te delen”, aldus Max Daniel Hoofd Operatiën bij de Nationale Politie.

De politie meldt verder dat de cijfers van diefstallen en inbraken veel lager liggen en het aantal meldingen van geluids- en burenoverlast juist hoger.